29
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادث مرعب لسائق شاحنة.. دخل مفترق الطرق ثم وقعت الكارثة!
Lebanon 24
19-08-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا للوهلة الأولى أن سائق شاحنة صغيرة في تركيا قد لقي مصرعه، جراء حادث اصطدام مع شاحنة أخرى أكبر حجما وأكثر سرعة.
لكن اللقطات التالية في الفيديو، الذي صورته كاميرا المراقبة، تظهر أن السائق نجا من الحادث ولم يصب بأذى.
Advertisement
ووقعت الحادثة عند تقاطع طرق في العاصمة التركية، أنقرة. بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.
وكان سائق الشاحنة الصغيرة "الفان" يقف عند إشارة ضوئية، ثم دخل تقاطع الطرق، قبل بقية السائقين الذين كانوا ينتظرون بجواره.
ولم يحسب أن هناك شاحنة كبيرة ومسرعة قادمة من الجانب، وحاول سائق الأخير تغيير مساره لكن السرعة خذلته.
وهكذا وقع التصادم المرعب، الذي طار بسببه سائق الشاحنة الصغيرة عدة أمتار في الهواء، ودمرت شاحنته بشكل جزئي.
ونهض السائق وبدت عليه علامات الصدمة من الحادث المروع الذي نجا منه بأعجوبة.
ووقع الحادث في وقت سابق من آب الجاري.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
09:52 | 2022-08-18
18/08/2022 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
04:03 | 2022-08-18
18/08/2022 04:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
09:30 | 2022-08-18
18/08/2022 09:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم "تشتّتهم".. نواب "التغيير" موحّدون في "مواجهة" جعجع؟!
Lebanon 24
رغم "تشتّتهم".. نواب "التغيير" موحّدون في "مواجهة" جعجع؟!
06:00 | 2022-08-18
18/08/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:50 | 2022-08-19
ماغي فرح بتوقعات جديدة في آخر ظهور لها.. هذا ما ينتظر اللبنانيين في الأشهر المقبلة (فيديو)
23:00 | 2022-08-18
برجك اليوم
16:00 | 2022-08-18
قتلها واعتدى عليها بعد وفاتها!
14:00 | 2022-08-18
جهاز يمكن الثعابين من المشي بدلًا من الزحف... (فيديو)
14:00 | 2022-08-18
كيف تمكنت الإمارات ان تصبح من ضمن "أفضل الوجهات للمغتربين"؟
13:04 | 2022-08-18
شجار فوق السحاب بين براد بيت وأنجلينا جولي!
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 09:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 09:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 09:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact