جريمة مروعة.. العثور على رفات طفلين بحقيبتين بيعتا بمزاد علني!

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عثر على رفات بشرية تعود لطفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقيبتين تم شراؤهما خلال مزاد لبضائع متروكة في وحدة تخزين في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الخميس.وقال المفتش توفيلاو فامانويا فايلوا أن تكون جثتا الطفلين اللتين عثر عليهما داخل حقائب في عقار بمانوريوا في 11 آب، ورجح أنهما محفوظتان منذ سنوات.وأشار فايلوا إلى أنهما في سن تراوح بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أفادت فرانس برس.وقال إن الجثتين كانتا موضوعتين في حقيبتين من الحجم نفسه.وأضاف فايلوا "إن طبيعة الاكتشاف تجعل التحقيق معقداً، ويعود ذلك خصوصاً إلى الوقت الذي انقضى بين موت الطفلين واكتشاف رفاتهما".وعُثر على الرفات بعدما اشترت عائلة مقطورة محملة بمجموعة أغراض من مستودع.وأوضح المفتش أن لا علاقة للأسرة التي اشترت الأغراض بالوفاة، لكن الاكتشاف "تسبب لها بصدمة" وقد طلبت احترام خصوصيتها.