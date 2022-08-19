بالفيديو انقضاض تمساح على رجل يصور إعلانًا.. وهكذا نجا!

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وثقت كاميرا درون اللحظة التي اندفع فيها تمساح باتجاه رجل يسبح في بحيرة في فلوريدا أثناء تصويره مقطعًا تعليميًا، وبعد مواجهة شرسة، تمكن الرجل من النجاة.وقال جي سي، الذي واجه التمساح، في مقابلة معه، إنه "إذا كنت تريد أن ترى هذا بأي طريقة أخرى سوى أنها معجزة حقًا، فهذا سخف منك".اعتاد الرجل على المواقف الخطرة، فخلفيته كمنقذ في القوات الجوية الأمريكية، والآن كمسعف في الدفاع المدني، سمحت له بالتعامل مع المواقف العصيبة. لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون في وسط واحدة منها.بعد المواجهة الشرسة، سبح جي سي إلى الرصيف ورفع نفسه، ونقله شخص إلى المستشفى. في تلك الأثناء، اتصل بالطوارئ بنفسه وشرح ما حدث للتو، قائلًا "لم أكن لأضع ضغطًا إضافيًا على شخص يقود بالفعل رجلًا ملطخًا بالدماء في موقف مثل هذا. أردت تخفيف الحمل عن هذه السيدة".خضع الرجل لعملية جراحية طارئة لمدة ست ساعات. سيحتاج إلى واحدة أخرى في المستقبل، ويرتدي الآن خوذة لحماية الجانب الأيمن من رأسه.