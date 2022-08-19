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فرح بنجاحه في امتحانات الثانوية العامة فقتل زميله.. ما القصة؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:00
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لقي الشاب العشريني الاردني سهل خطاب حتفه برصاصة طائشة من أحد المحتفلين بنجاحه بامتحان الثانوية العامة.

وقال مصدر أمني إن الضحية تعرض لعيار ناري طائش أثناء سيره في الشارع العام في منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان.
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كما أشار إلى أن أحد المتواجدين في المكان أسعفه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد المصدر أن الجهات التحقيقية تعمل منذ لحظة إطلاق النار للبحث عن الفاعل ليأخذ جزاءه.

من جانبه، أوضح الشاب خالد خطاب، شقيق الشاب سهل، أن العائلة تريد حقها بدم ابنها الذي قتل من دون سبب.

وطالب خطاب الأجهزة الأمنية بالقبض على مطلق النار الذي أزهق روح شقيقه.

 
(العربية)
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