توقعات برج الحمل



تتذكر بطولاتك القديمة وتستطيع من خلالها التغلب على عقبة تواجهك في عملك منذ عدة أيام. تذكر هذه البطولات حل سهل وبسيط لشحن طاقتك ورفع معنوياتك لقهر أي مشكلة أو أزمة في حياتك ومستقبلك. تشعر بتحسن عند حلها وتفكر في الاحتفال مع الأصدقاء خارج المنزل.

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برج الثور



ستخضع لاختبار ما اليوم، لذلك استعد لأحداث وأسئلة غير متوقعة. قد تتوقف على حياتك اليوم على سؤال. أفضل طريقة اليوم للتغلب على الضغط والتوتر الاستماع إلى بعض الألحان الموسيقية الهادئة. يجب أن تتحدى أي شيء من أجل حياة أفضل.

برج الجوزاء



ربما تجد من حولك يهاجمونك بدون سبب أو داع، لذلك احترس منهم. دعك من الحديث معهم لأنه بلا جدوى. فكر قبل أن تتصرف، ولا تجبر نفسك على التورط في أي شيء أو في مشروع يجعلك تشعر بعدم الارتياح. رياضة المشي ستجعلك تشعر بالراحة وستخفف الضغوط التي تشعر بها.

برج السرطان



تختار مجموعة من الأصدقاء منزلك للاجتماع فيه اليوم لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالفن أو الروحانيات. على الأرجح ستقترب من هؤلاء الأصدقاء نظرا لتواجد عوامل مشتركة بينكما. تشعر أن الوقت الذي تقضيه معهم مثمر ومفيد. إن ما يحدث اليوم قد يكون سببا في التئام جرح من نوع ما إما لك أو لشخص ما.

برج الاسد



المعلومات التي جمعتها مؤخرا من بعض المصادر قد تكشف لك مفاجأة هذا اليوم. ربما تخوض تجارب مختلفة وتكتشف بعض المجالات الجديدة. جهودك ستجذب انتباه من يهمهم الأمر وربما تكون سببا في حصولك على ترقية أو علاوة.

برج العذراء



التفكير في الأمور المادية قد يسبب لك الشعور بالصداع. قد تحتار بين الرغبة في إدخار أموالك للمستقبل وبين الرغبة في شراء شيء ما تحتاجه الآن. ربما يكون أمامك فرصة للجمع بين الأمرين في آن واحد. ادخر جزءا من المال واستغل الجزء المتبقي في عمل صفقة مربحة واشتر بأرباحها ما تحتاجه!

برج الميزان



مبادئك ومعتقداتك قد تتعارض مع أحد زملائك في العمل أو مع الحبيب. أحدكما واقعي جدا والآخر مثالي جدا! يتسم أحدكما باللطف واللين بينما يبدو الآخر قاسيا وفظّا. هذه علامة واضحة على ضرورة الانفصال واستحالة استمرار العلاقة بينكما.

برج العقرب



إذا كنت تبحث عن الوقت الصحيح لتنمية إحدى مهاراتك أو موهبك فهذا هو الوقت المناسب. يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء اليوم وتكون أكثر واقعية. وأن تعي جيدا قيمة ما لديك، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

برج القوس



كن أكثر جدية وانفتاحا مع الزملاء، وعليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد. يمر هذا اليوم بتحديات كبيرة تحسم وضعك العاطفي إما سلبا أو إيجابا، احذر مشكلة زوجية أو مواجهة عائلية. ينتابك شعور بالإرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل لإنجاز مشاريعك بسرعة.

برج الجدي



تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجدد الطموحات، فقد تكون على موعد مع مفاجأة جيدة وحظ استثنائي في العمل والمال. محاولات الشريك للتأثير في قراراتك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع الأمر بوعي كبير. الوقاية خير من العلاج وهذا ما ستعرفه في الأيام القليلة المقبلة.

برج الدلو



هل تشعر بأن قلبك متعلق بشخص ما تعرفت عليه في مكان عملك؟ إذا كنت انجذبت لشخص ما بالفعل، فلا ننصحك أن تدخل في علاقة جديدة في الوقت الراهن. قلبك ما زال مجروحا بسبب علاقتك السابقة. كن صبورا ولا تتعجل. يجب أن تكون المشاعر متبادلة من الطرفين!

برج الحوت



كل الأمور تبدو غريبة بالنسبة لك اليوم، فالمنزل غير مرتب من وجهة نظرك والأثاث يحتاج إلى تجديد وحتى أنت غير سعيد وغير راض عن نفسك. حول الطاقة الكامنة إلى عمل. تحرص على تصحيح كل شيء تراه خاطئا من وجهة نظرك. لا تهتم! ستختلف الأمور تماما غدا.