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منوعات
كارثة تدمي القلوب..نار داهمت 5 أطفال في غرفتهم وتركتهم جثثاً!
Lebanon 24
20-08-2022
|
02:00
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وفي خمسة أطفال أشقاء بالأردن، إثر حريق شب في غرفتهم، وفق وسائل إعلام محلية، نقلت تفاصيل الفاجعة، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
وأثار الحادث، الجمعة، حزنا عميقا بين الأردنيين، الذين تعاطفوا مع عائلة الضحايا الخمس، خصوصا وأن والدهم نشر نعيا يفطر القلوب على صفحته في فيسبوك.
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وكتب الأب أحمد سلمان الدعجة، ناعيا أطفاله الخمسة "فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان، وسلطان، وأريام، وريم، وملاك في ذمة الله".
تشير التحقيقات الأولية، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية إلى أن سبب الحريق، تماس كهربائي، حدث في شقة العائلة الواقعة في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم، في لواء الرصيفة، شمالي المملكة الهاشمية.
وسائل الإعلام التي أوردت الخبر، كشفت أن فرق الدفاع المدني، عثرت على جثث الأطفال، بينما كانت تعمل على إخماد الحريق.
وأفادت المعلومات أن والدهم، حاول جهده السيطرة على النيران، لكن دون جدوى.
(الحرة)
المصدر:
الحرة
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