نام طاقم القيادة... نجاة طائرة ركاب إثيوبية من كارثة

نجت طائرة ركاب إثيوبية من كارثة بعدما نام طاقم القيادة لدى عودتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار أديس أبابا.

ونام الطياران على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر)، وتجاوزت الطائرة مدرج المطار قبل أن يستيقظا للهبوط بأمان بالطائرة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

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حاولت المراقبة الجوية الاتصال بهما بعد أن تجاوزا نقطة الهبوط في مطار أديس أبابا الإثيوبي.

وذكرت صحيفة "أفييشن هيرالد" المتخصصة في أخبار حوادث الطيران أن إنذار الطيار الآلي أيقظ طاقم الخطوط الجوية الإثيوبية في النهاية وهبط الطاقم بالطائرة بعدما عاد للمدرج.

وعادة ما تستغرق طائرة بوينغ 737، التي تتسع 154 مقعدا، أقل من ساعتين طيران في رحلتها بين الدولتين الجارتين.

وأقلعت رحلة ركاب يوم الاثنين الماضي من مطار الخرطوم بالسودان.

وتراوحت ردود الفعل على النوم أثناء العمل من التعاطف مع جدول عمل الطيارين المزدحم إلى الصدمة لأنهما ناما أثناء العمل.