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منوعات
اكتشاف مفاجأة "مخيفة" في متنزه أميركي شهير
Lebanon 24
20-08-2022
|
14:00
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أفاد منتزه يلوستون الوطني الأميركي، الجمعة، عن العثور على قطعة من قدم بشرية، بأحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه، تبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية.
وبحسب بيان أصدره منتزه يلوستون، فإن "التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن الأمر حصل صباح يوم 31 تموز، والمعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، والتحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة".
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وهذا الحادث ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأميركي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.
ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.
وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات وتوخي الحذر الشديد بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
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