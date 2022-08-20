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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
20-08-2022
|
23:00
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الحمل
كل شيء يسير بصورة أصحّ وأفضل في العمل، كما في حياتك الشخصية
الثور
يُتيح لك هذا اليوم الاتصال بمَن فقدت الاتصال بهم أو بأصدقاء جدد
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الجوزاء
أنت مثال المشاغب وتمثل خطراً على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت
السرطان
قد يعترض أحدهم على مشاريعك وتوجيهاتك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقته بالنفس فتعيد الحسابات
الأسد
قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات
العذراء
قد تتحفظ عن التعبير عن مشاعرك لتصحيح بعض الأمور، لكن عليك التعامل مع الواجبات بصبر وبمسؤولية
الميزان
تكون قادراً على ضبط انفعالاتك، الا ان الجوّ يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جداً
العقرب
حاذر التسرع وكن مسيطراً على نفسك، قد ترتكب أخطاء، إنتبه لأوضاعك المهنية
القوس
الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة
الجدي
تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية
الدلو
توقع اتفاقاً كبيراً وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جواباً عن طروحات سابقة
الحوت
تعيش توتراً وتأسفاً، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها
تابع
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