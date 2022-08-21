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برجك اليوم

Lebanon 24
21-08-2022 | 23:00
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الحمل
لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم
الثور
تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك
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الجوزاء
التزم وعودك تجاه الزملاء ولا تتهرب من مسؤولياتك في العمل ونفذ المطلوب منك بحذافيره
السرطان
 قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض التأجيلات في نطاق عملك، أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك بالفترة المطلوبة
الأسد
 إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف
العذراء
يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء
الميزان
مصاعب وحسد وغيرة بانتظارك هي ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها
العقرب
 تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك على إنهاء عملك بسرعة وسهولة
القوس
أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له
الجدي
 تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية
الدلو
 تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دوراً في هذا المجال
الحوت
يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة
 
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