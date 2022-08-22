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مواليد هذه الأبراج يشتهرون بتقلّب مزاجهم بشكل مفاجئ!

Lebanon 24
22-08-2022 | 00:42
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قد يكون أمرًا غير مريح أن ترى صديقًا عزيزًا لديه شخصية ودودة ومبهجة يتحول إلى وحش غاضب في غضون دقائق.
 
إليكم 3 أبراج يتغير مزاجها بشكل مفاجئ  وفقًا لـ pinkvilla.
 
 
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1. الحمل
واحدة من أكثر الأبراج مزاجية، وتتمتع برج الحمل بشخصية ممتعة حتى يحين الوقت الذي يعانون فيه من مزاجهم السيء.

وعندما تبدأ الكآبة، فإنهم يميلون إلى إدارتها بطريقة غير صحية عن طريق الهجوم على من حولهم، وعندما تصبح السماء صافية ويتحسن مزاجهم، يجدون أحيانًا أنهم فقدوا صداقة قيمة أو حباً بسبب كلمات قاسية تؤذي أحباءهم.

2. الجوزاء

عادة ما يكون الجوزاء شخصاً إيجابيا جدًا،  فهو ودود في الأحوال العادية، لكن ينقلب الحال ولأبسط الأسباب.

3. السرطان

باعتبار السرطان برج حساس، يعالج السرطان تقلبات المزاج التي تأتي وتذهب من خلال السماح للناس بمعرفة أنهم بحاجة إلى مساحة للتعافي من خيبة أملهم الأخيرة.

ومع ذلك، هناك المزيد من أيام الكآبة والعذاب في حياة السرطان  الذي يعد أكثر  الأبراج مزاجية على الإطلاق.
 
(المصري اليوم)
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