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حادث مأساوي..صاعقة تقتل عداء خلال سباق فوق جبل يوناني!

Lebanon 24
22-08-2022 | 08:00
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ذكرت الشرطة ودائرة الإطفاء اليونانية أن صاعقة برق ضربت، أمس الأحد، عدائين خلال سباق ليلي فوق جبل يوناني، مما أدى إلى مقتل عداء وإصابة آخر بجروح خطيرة.


كان الرجلان يشاركان في سباق "القمم الستة"، الذي يمر عبر أعلى 6 قمم في جبل فالاكرو في شمال اليونان، عندما ضرب البرق مجموعة من العدائين في الساعة 4 صباحا على ارتفاع 1340 مترا، وفقا لما صرح به رجل شرطة للأسوشيتد برس.
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وتوجه فريقان من فرق إنقاذ خدمات الإطفاء من بلدة دراما القريبة إلى الجبل ليعثروا على عداء، 55 عاما، ميتا بالفعل والآخر، 56 عاما، مصابا بجروح خطيرة.

ونقل العداء المصاب جوا إلى مستشفى في مدينة كافالا، حيث قالت السلطات إنه حالته حرجة.

وبدأ السباق البالغ طوله 35.7 كيلومترا في الساعة 7 مساء يوم السبت في قرية بيرغوي، على ارتفاع 630 مترا فوق منحدرات الجبل البالغ ارتفاعه 2232 مترا.
ويبلغ ارتفاع أعلى 6 قمم جبلية في فالاكرو في اليونان 2000 مترا؛ ويمتد الجبل إلى بلغاريا.
 
 
ووفقا لتقارير، فقد كان الطقس جيدا عندما بدأ السباق، غير أن الأمطار الغزيرة أخذت تهطل أثناء الليل وأصبح الممر موحلا.

وعندما ضرب البرق، كان العديد من المتسابقين الـ 55 المشاركين قد وصلوا إلى خط النهاية في كوخ جبلي أعلى منتجع فالاكرو للتزلج. وكان لدى العدائين 12 ساعة لإكمال السباق.

ويعد السباق واحدا من 5 سباقات، وثاني أقصر هذه السباقات، ينظمه نادي نيرفوكوبي لمشي المسافات طويلة وتسلق الجبال منذ عام 2018.

يبلغ طول أطول 3 سباقات - 269 و103 و46 كيلومترا – ومعتمدة من قبل الرابطة الدولية للركض في سويسرا.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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