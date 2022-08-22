27
o
بيروت
27
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"لإله آمون رع" يعود الى الواجهة من جديد... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
22-08-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهي فريق العمل من مرممي وأثري المجلس الأعلى للآثار المصري أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع، إحدى المقاصير السبع الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس بمحافظة سوهاج.
وأوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم التي يشهدها معبد ستى الأول في الفترة الحالية، وغيره من المعابد والمواقع الأثرية بمختلف أنحاء مصر، تأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية بما يعمل على جذب الزائرين من المصريين والسائحين، وتشجيع منتج السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، مضيفا أنه من المقرر ترميم جميع مقاصير المعبد تباعا، حيث تم البدء مؤخرا في ترميم مقصورة الإله رع حور آختى.
Advertisement
من جانبه، قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن مقصورة الإله آمون رع هي إحدى المقصورات السبع الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس، وهي مقصورة خصصت لعباده الإله آمون رع، ويوجد في نهاية المقصورة باب وهمي من الناحية الغربية، وتحمل جدران المقصورة عددا من المناظر تمثل رحلة الزورق المقدس للعالم الآخر، وبعض الطقوس الدينية وتقديم القرابين للإله آمون رع.
وأشار سعدي ذكي، مدير عام ترميم آثار مصر العليا، إلى أن أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع استغرقت نحو 3 أشهر، وشملت إزالة الإتساخات والسناج بالتنظيف الميكانيكي وباستخدام الفرش المختلفة لإزالة الأتربة، ثم تبعها التنظيف الكيميائي لإزالة طبقات السناج من سقف وجدران المقصورة، ثم أعمال استكمال الأجزاء المفقودة من الجدران والسقف وتقوية الألوان ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة العزل."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
Lebanon 24
خطوة ستدرّ دولارات أكثر في لبنان.. خبيرٌ يكشفُ "السيناريو الجيّد"
05:30 | 2022-08-22
22/08/2022 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
Lebanon 24
جعجع ونصرالله يتوافقان !
02:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
Lebanon 24
"أمرٌ يحصل للمرة الأولى".. هذا ما ستشهده الضّاحية اليوم
07:05 | 2022-08-22
22/08/2022 07:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
حريقٌ وانفجار قد يُهدّد الطريق الجديدة في بيروت.. ماذا يحصل؟
11:50 | 2022-08-22
22/08/2022 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية مُباغتة" عند الحدود.. هذا ما قد يفعله "حزب الله"
Lebanon 24
"عملية مُباغتة" عند الحدود.. هذا ما قد يفعله "حزب الله"
02:50 | 2022-08-22
22/08/2022 02:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-08-22
احتفل بنجاح شقيقه بالثانوية العامة.. فقتل شخص آخر
12:00 | 2022-08-22
"دهّان جدران" يخلق حالة استثنائية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
10:00 | 2022-08-22
مباشرة على الهواء... كتب وصيته وأنهى حياته
08:00 | 2022-08-22
حادث مأساوي..صاعقة تقتل عداء خلال سباق فوق جبل يوناني!
07:00 | 2022-08-22
هل تدرك انهم يكذبون عليك؟... هكذا يمكنك ان تفضحهم
05:00 | 2022-08-22
امره غريب.. صياد يخاف من الحشرات نهاراً ويلاحق الثعابين ليلاً!
فيديو
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
23/08/2022 00:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
23/08/2022 00:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
23/08/2022 00:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact