"دهّان جدران" يخلق حالة استثنائية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

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بين ليلة وضحاها تحول شاب مصري من عامل نقاشة (دهان الجدران) إلى نجم غنائي منتظر، وذلك بعد اتفاقه على التعاون مع الملحن والمطرب المصري رامي جمال في "دويتو غنائي".وتصدر الشاب أحمد سالم مواقع التواصل وعناوين الأخبار في مصر بعد انتشار واسع لمقطع فيديو وهو يغني في أثناء عمله بدهان الجدران، ولاقى صوته استحسان الكثيرين، وفي مقدمتهم المطرب جمال.واللافت أن مقطع الفيديو صُوّر قبل أكثر من عام، وكان منشورا بالفعل على قناة سالم على موقع يوتيوب، إلا أنه انتشر كالنار في الهشيم قبل أيام فقط.البداية كانت بنشر جمال مقطع فيديو لأحمد وهو يغني في أثناء عمله وطلبه المساعدة بالوصول للشاب صاحب الصوت الجميل، معلنا رغبته في التعاون معه بمشاركته في "دويتو غنائي" وإنتاج أغنية له أو حتى ألبوم كامل.وبعد رامي جمال شارك علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مقطع الفيديو على حسابه بموقع تويتر، مشيرا إلى أنه أجمل من أصوات كثيرة موجودة على الساحة، وتمنى له التوفيق.وخلال ساعات انتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "المطرب النقاش" مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن صاحب الفيديو.وسائل الإعلام المصرية نجحت في الوصول إلى الشاب صاحب الصوت الشجي وتسابقت أغلب المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية على نشر قصة الفنان الموهوب وإجراء حوار معه.كما حل سالم ضيفا على عدد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي شارك خلاله بالغناء مع مقدمة البرنامج المطربة منى عبد الغني.وأعلن سالم أنه سيحل قريبا ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعد من أكثر البرامج المصرية شعبية في الفترة الأخيرة وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كواليس تسجيل البرنامج.