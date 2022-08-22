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طبيب عظام شهير متّهم بالتحرش بمريضة داخل عيادته.. هذا ما قام به

Lebanon 24
22-08-2022 | 02:21
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طبيب عظام المتهم بالتحرش بمريضة أثناء جلسة علاجية داخل عيادته بدائرة قسم شرطة الدقي.
 
وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل مفاده تعرضها للتحرش الجنسي على يد طبيب عظام داخل عيادته الكائنة بدائرة القسم.
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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تفاصيل التحرَش

وقالت السيدة: «دايما بروح بزوجي ودايما بيكون معايا وبتعالج معه بقالي ٣ سنوات تقريبا لتقويم العمود الفقري وعلاج الغضاريف بدون جراحة، ويتم عمل جلسه تسمي (الكايروبراكتيك) أي طقطقه العظام».

أضافت: «المهم رحت له وأنا كنت تعبانك جدا وأنا أعاني من الغضاريف العنقية والقطنية وخشونة بالركبتين وأنا عارفة تماما جلستي بتم ازاي لاني بقالي معه فتره كبيره وبحتاج جلسه ممكن كل ٦ شهور أو وقت ما التعب يشتد عليا جدا».

واصلت: «المهم اليوم ده كان معايا ابني الصغير لظروف سفر زوجي وكان التعب شديد عليا جدا، ورحت له وبدأ بالكشف وعمل الجلسة وأثناء العمل قام بفتح العباية ووضع يده بشكل مباشر على صدري كانت ايده بين البرا وصدري، جالي شلل من الصدمة ومش متخيلة ومش مستوعبة اللي بيحصل».

أردفت: «رحت خرجت ايده وقفلت العبايه وطلبت إني امشي فورا لاني تعبانة جدا وكنت عايزه اخد ابني وامشي، المهم راح فتح العباية تاني ودخل ايده والمرة دي حسيت بحاجة ناشفة في ضهري واكتشفت انه عضوه الذكري، وحاولت أفك ايديه ولكن معرفتش، وبعدها، أخدت ابني ومشيت وانا منهاره وتاني يوم رحت عملت محضر في قسم الدقي بالواقعة».
 
(المصري اليوم)
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