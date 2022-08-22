برج الحمل



قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفرة، احذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات. قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما.

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برج الثور



دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة. القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك. حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات ورحلات ترفيهية.

برج الجوزاء



يحاول الأصدقاء أن يجعلوك تشارك معهم في بعض الأنشطة ولكنك لا تفضل ذلك. على الرغم من أنك لا تحب أن ترفض طلبهم حتى لا تحبطهم، إلا أنه من المهم أيضا أن تسلك الطريق الذي تختاره بنفسك. لم لا تقم بزيارة بعض الأماكن التاريخية اليوم؟

برج السرطان



كثرة المجاملات قد تجعلك تشعر بالراحة والسعادة. قد لا تحتاج أي شيء اليوم سوى الشعور بالحب والود والإعجاب من شخص ما. احترس ممن يخدعونك بالكلام والثناء الحسن. قد تستاء من عدم اهتمام من حولك بك ولكن هذا أمر مؤقت.

برج الاسد



أنت متحفظ جدا اليوم أكثر من المعتاد، خاصة إذا عندما تتطرق إلى الأمور العاطفية. تعرف كيف تعبر عن مشاعرك بشكل صحيح حتى في أصعب المواقف. كن حذرا من البوح ببعض الأسرار التي لا ترغب أن يعرفها الآخرون.

برج العذراء



هل تعرفت على جار جديد لك في مدينتك اليوم؟ هذا الشخص قادم من مكان جميل جدا، ولذلك ستحاول أن تتعرف عليه وتتقرب منه. لا تتوقع أنك ستكون قادرا على تنفيذ رغبتك اليوم. هذا الشخص قد يكون منشغلا جدا في فترة الظهيرة بتنظيف وتجهيز المنزل.

برج الميزان



قد تحدث بعض التغييرات الملموسة في منزلك اليوم، فربما تصلح بعض الأجهزة أو ربما يغادر أحد الأفراد المنزل او العكس فربما يقيم شخص جديد في منزلك. منزلك قد يكون غير مرتب وغير منظم الأمر الذي يجعلك تشعر بحالة من التوتر والتذمر. ابدأ في ترتيب المنزل خطوة بخطوة.

برج العقرب



أنت تميل دائما للاهتمام بالتفاصيل وتريد أن تحصل على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالعلوم البشرية أو علوم الطبيعة أو العلوم الدينية. تريد أن تتعمق اليوم في أحد المجالات الجديدة وتتعلم شيئا جديدا. ربما تكون لديك أفكار مختلفة، فاحرص على تسجيلها.

برج القوس



تقرر اليوم أن تجد حلا لمشكلتك المالية وتنتهي منها في الحال. قرار صائب جدا في يوم مثل هذا على الرغم من أن طموحاتك قليلة جدا ولم تحقق منها الكثير كما كنت تتوقع. عليك أن تستفيد من موهبة الكتابة التي تتمتع بها.

برج الجدي



تشعر أنك تحب من حولك وتتعلق وجدانيا بهم، خاصة الحبيب. ربما تفكر في قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو الأسرة أو ترتب لقضاء سهرة رومانسية مع الحبيب. إذا كنت مكلفا بمهمة جديدة اليوم، عليك أن تنجزها في أسرع وقت ممكن.

برج الدلو



تشعر بالحب والسعادة مع محيطك اليوم، حتى مع الأشخاص المنفعلين. تبذل كل جهدك حتى تصبح أكثر جاذبية وواثقا في نفسك أكثر من المعتاد. تفكر في استغلال وقت المساء في التسوق لشراء بعض الملابس الجديدة.

برج الحوت



كل شيء في حياتك يسير على ما يرام حتى هذه اللحظة. ستحقق النجاح قريبا، وستشهد حياتك العاطفية تحولا إيجابيا ملحوظا. تفكر اليوم في توسيع أفقك من خلال المشاركة في مشروعات جديدة. لا تكن خجولا.