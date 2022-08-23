بعد مرور 34 عاما ..حل لغز جريمة قتل!

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ساهمت رسالة وجهت إلى صحيفة محلية في الولايات المتحدة في حل لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 34 عاما.وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد قُتلت آنا كين في تشرين الاول عام 1988، عندما كان عمرها 26 عاما في ظروف غامضة، حيث وجدت جثتها بجانب طريق في ولاية بنسلفانيا.وعندما شرعت السلطات الأميركية في التحقيق، جمعت عينات من الحمض النووي (دي إن آيه) من ملابس السيدة المقتولة، ولاحظ المحققون وجود بقايا من هذا الحمض تعود إلى رجل، لكن لم يعثروا على نتائج تتطابق مع أي شخص.وفي عام 1990، نشرت صحيفة (the Reading Eagle) المحلية في أميركا قصة على صفحتها الرئيسية عن جريمة القتل، طالبة المساعدة في الحصول على معلومات لحل لغز القضية.