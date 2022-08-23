29
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ظاهرة تحدث مرة في المليون... أنجبت توأماً مختلفي لون البشرة!
Lebanon 24
23-08-2022
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاشت أمّ بريطانية نوعاً نادراً جداً من الولادة في واقعة تحدث مرة واحدة في المليون بعدما وضعت توأماً بلوني بشرة مختلفين تماماً.
إذ أصيب كلّ من شانتيل وزوجها أشتون بالصدمة عندما ولد ابنهما أيون ببشرة بيضاء وعينين خضراوين، في حين أن أخته التوأم أزيرا كان لديها بشرة داكنة وعينان بنيتان.
Advertisement
وهذا النوع من الولادة نادر جداً لدرجة أن خبراء علم الوراثة قدروا أن هناك فرصة واحدة فقط في المليون لحدوثه.
وفي الواقع، أوضحت شانتيل، وهي ممرضة مساعدة، أنه على الرغم من أنها تبدو بيضاء، إلا أنها مختلطة العرق بسبب وجود جد نيجيري على جانب والدتها. وفي نفس الوقت، فإن زوجها أشتون نصف جامايكي ونصف أسكتلندي.
وفي حين بدا التوأم أزيرا وآيون متشابهين في الأيام الأولى عندما ولدا في مستشفى نوتنغهام سيتي، لاحظت شانتيل مع مرور الأسابيع أن بشرة أزيرا ظلت أغمق وأكثر قتامة من شقيقها.
وقالت: "كانت بشرة أزيرا أغمق قليلاً عند الولادة، والآن بعد مرور أسابيع، وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها أكثر قتامة".
متفرقات
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بالمايوه... شاهدوا كيف ظهرت من على شاطىء البحر! (صورة)
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
Lebanon 24
أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!
14:00 | 2022-08-22
22/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
Lebanon 24
معطيات عسكرية في لبنان تُخيف إسرائيل.. معلومات تسرُد ما ستشهدهُ الحرب!
03:00 | 2022-08-23
23/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
Lebanon 24
كلمة نصرالله المُرتقبة تأخّرت.. ما السبب؟
15:02 | 2022-08-22
22/08/2022 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
Lebanon 24
حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟
14:01 | 2022-08-22
22/08/2022 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2022-08-23
لماذا يتابع البعض تفاصيل حياة المشاهير؟... علم النفس يجيب
10:00 | 2022-08-23
بعدما تعرض للتنمّر... طفل ينطلق في عالم الشهرة
08:39 | 2022-08-23
بوضح النهار... هكذا اعتدوا عليها وسرقوها
08:00 | 2022-08-23
7 طرق لتكون أكثر مرونة في حياتك..ما هي؟
07:55 | 2022-08-23
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:00 | 2022-08-23
هل تريد ان تكون ناجحا؟... اليك هذه النصائح
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
23/08/2022 20:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
23/08/2022 20:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
23/08/2022 20:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact