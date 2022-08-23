ظاهرة تحدث مرة في المليون... أنجبت توأماً مختلفي لون البشرة!

عاشت أمّ بريطانية نوعاً نادراً جداً من الولادة في واقعة تحدث مرة واحدة في المليون بعدما وضعت توأماً بلوني بشرة مختلفين تماماً.



إذ أصيب كلّ من شانتيل وزوجها أشتون بالصدمة عندما ولد ابنهما أيون ببشرة بيضاء وعينين خضراوين، في حين أن أخته التوأم أزيرا كان لديها بشرة داكنة وعينان بنيتان.

وهذا النوع من الولادة نادر جداً لدرجة أن خبراء علم الوراثة قدروا أن هناك فرصة واحدة فقط في المليون لحدوثه.وفي الواقع، أوضحت شانتيل، وهي ممرضة مساعدة، أنه على الرغم من أنها تبدو بيضاء، إلا أنها مختلطة العرق بسبب وجود جد نيجيري على جانب والدتها. وفي نفس الوقت، فإن زوجها أشتون نصف جامايكي ونصف أسكتلندي.وفي حين بدا التوأم أزيرا وآيون متشابهين في الأيام الأولى عندما ولدا في مستشفى نوتنغهام سيتي، لاحظت شانتيل مع مرور الأسابيع أن بشرة أزيرا ظلت أغمق وأكثر قتامة من شقيقها.وقالت: "كانت بشرة أزيرا أغمق قليلاً عند الولادة، والآن بعد مرور أسابيع، وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها أكثر قتامة".