Advertisement

منوعات

طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:55
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النائبة في مجلس النواب المصري أميرة العادي، عن واقعة صادمة، حيث تزوجت طفلة 4 رجال خلال شهر واحد.
 
وأشارت إلى أن "القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ18 عاما، لآن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو حتى 18 عاما".
Advertisement

وأضافت أن "بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ18 عاما، وإذا حملت المرأة وأصبح لديها أولاد، أو قام الزوج بالانفصال عنها، ستكون هناك مشكلة أكبر".
 
 
(روسيا اليوم)

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-08-23
10:00 | 2022-08-23
08:39 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
07:33 | 2022-08-23
07:00 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website