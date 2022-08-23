طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!

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كشفت النائبة في مجلس النواب المصري أميرة العادي، عن واقعة صادمة، حيث تزوجت طفلة 4 رجال خلال شهر واحد.وأشارت إلى أن "القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ18 عاما، لآن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو حتى 18 عاما".وأضافت أن "بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ18 عاما، وإذا حملت المرأة وأصبح لديها أولاد، أو قام الزوج بالانفصال عنها، ستكون هناك مشكلة أكبر".