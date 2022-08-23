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برجك اليوم

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:00
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الحمل
حاول أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك
الثور
تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية
الجوزاء
تحتار بين عدة قرارات حاسمة ومهمة جداً اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعاً
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السرطان
يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل
الأسد
يوم مناسب جدّاً لأجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب
العذراء
عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية وخصوصاً في مجال العمل
الميزان
تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحاً ونفعاً
العقرب
تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة
القوس
تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحاً جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية
الجدي
لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد
الدلو
دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول ان تفرض توجهاتك
الحوت
تبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك الى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة
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