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متفرقات

"خرق جمجمتي ودمّر فكّي"... رجل ينجو بأعجوبة من هجوم تمساح!

Lebanon 24
24-08-2022 | 02:20
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نجا رجل الإطفاء الأميركي جيه سي لا فيردي بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق فيما كان يسبح في بحيرة بثونوتوساسا بولاية فلوريدا.

وقال جيه سي لا فيردي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "تمكن التمساح من إدخال رأسي وجذعي في فمه، واستمر بالعض عليهما، قبل أن أتمكن من النجاة منه بأعجوبة".
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وأضاف لا فيردي: "لم أتمكن من رؤية التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدما تقريباً. تأثير العض كان يشبه الاصطدام بجدار من الطوب، شعرت بالحراشف والأسنان".

وتابع: "خرق التمساح جمجمتي ودمّر فكي، إنه لأمر بالغ العجب أنني نجوت. كنت أدرك أنني يجب أن أتصرف لأنقذ نفسي.  استعملت يداي لإبعاد لسانه وأسنانه عني، وشعرت بلثته قاسية ومتصلبة، وتمكنت من قلبه بأعجوبة".

واختتم قائلا: "نجوت منه وواصلت السباحة حتى وصلت إلى ضفة آمنة. ساعدني بعض الناس الطيبين حتى وصلت سيارة الإسعاف".

وأمضى السيد لا فيردي 10 أيام في المستشفى بعد إجراء جراحة للوجه والفك والجمجمة، واستغرقت الجراحة الطارئة ست ساعات وسيحتاج إلى عمليتين جراحيتين أخريين في المستقبل.

وكشفت زوجة لا فيردي وضعه الصحي قائلة إنه "يتحسن ويتعافى ولكن الأمر قد يتطلب بعض الوقت. صدمت لدى مشاهدتي الفيديو الخاص بالهجوم المرعب الذي تعرض له".
المصدر: سكاي نيوز عربية

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