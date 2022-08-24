مدرسة أميركية تمنع إرتداء الحجاب... وتضع شرطاً غريباً!

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وقع الحادث في اليوم الأول من الدراسة في مدرسة ميستيك فالي الإقليمية المستقلة، حين تلقت طالبة الصف الثامن نموذج امتثال للزي المدرسي ينص على أنَّ جانباً من الزي كان غير متوافق. وسبب المخالفة هو "الحجاب" حسبما نشر موقع Middle East Eye البريطاني. تلقت طالبة في الصف الثامن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية إخطاراً بانتهاك قواعد الزي الرسمي لارتدائها الحجاب. إذ إنه ووفقاً لسياسة المدرسة، لا يمكن ارتداء الحجاب إلا بعد أن يرسل الطلاب خطاباً من "أحد رجال الدين".وقع الحادث في اليوم الأول من الدراسة في مدرسة ميستيك فالي الإقليمية المستقلة، حين تلقت طالبة الصف الثامن نموذج امتثال للزي المدرسي ينص على أنَّ جانباً من الزي كان غير متوافق. وسبب المخالفة هو "الحجاب" حسبما نشر موقع Middle East Eye البريطاني.

في منشور تم نشره على نطاق واسع، قالت أخت الطالبة إنَّ الفتاة الصغيرة عادت إلى المنزل وهي تبكي "وفي حالة عاطفية مروعة وترفض الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي".



كتبت أختها أنه قبل عشر سنوات عندما كانت هي نفسها في الصف الخامس، أُجبِرَت على البقاء في مكتب الاحتجاز حتى حصل والداها على خطاب من زعيم ديني يقول "الثياب المحتشمة جزء من تعاليم الدين الإسلامي للمرأة المسلمة".

(عربي بوست)