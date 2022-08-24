اعتداء جماعي على محلات "ماكدونالدز"... اليكم ما حصل (فيديو)

في استمرار لحالة الانفلات الأمني في بريطانيا موظفو مطعم مكدونالدز في مدينة نوتنغهام يتعرضون للاعتداء بعد اقتحام أكثر من 50 مراهقًا أعمارهم بين 13-15 عامًا للمطعم بغرض النهب .. وقائد شرطة المدينة يحذر "سنحاسب الجميع دون تهاون"🚔🚨 pic.twitter.com/gj1IoGfQyj
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) August 23, 2022
في استمرار لحالة الانفلات الأمني في بريطانيا موظفو مطعم مكدونالدز في مدينة نوتنغهام يتعرضون للاعتداء بعد اقتحام أكثر من 50 مراهقًا أعمارهم بين 13-15 عامًا للمطعم بغرض النهب .. وقائد شرطة المدينة يحذر "سنحاسب الجميع دون تهاون"🚔🚨 pic.twitter.com/gj1IoGfQyj