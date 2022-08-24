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اعتداء جماعي على محلات "ماكدونالدز"... اليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
24-08-2022 | 12:00
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استمرارا لحالة الانفلات الأمني في بريطانيا، تعرض موظفو مطعم مكدونالدز في مدينة نوتنغهام للاعتداء بعد اقتحام أكثر من 50 مراهقا تتراوح أعمارهم بين (13-15) للمطعم بغرض النهب.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة لحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.
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 وذكرت الشرطة التي تتابع لقطات الكاميرا للتحقيق في الحادثة، أن المراهقين سرقوا الطعام من المطبخ، وتم الاستيلاء على المشروبات الغازية في حالة من الفوضى العارمة. "سكاي نيوز عربية" 
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