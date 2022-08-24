اعتداء جماعي على محلات "ماكدونالدز"... اليكم ما حصل (فيديو)

استمرارا لحالة الانفلات الأمني في بريطانيا، تعرض موظفو مطعم مكدونالدز في مدينة نوتنغهام للاعتداء بعد اقتحام أكثر من 50 مراهقا تتراوح أعمارهم بين (13-15) للمطعم بغرض النهب.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قفز العشرات من الشباب فوق منضدة الاستقبال في محاولة لحصول على أشياء من المطبخ، فيما تعمد آخرون الإساءة للعاملين داخل المطعم.

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