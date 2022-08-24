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أول دراسة من نوعها في العالم: الكلاب تبكي فرحًا بعودة أصحابها

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:33
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في دراسة وصفها مؤلفوها بأنها الأولى من نوعها في العالم، اكتشف باحثون يابانيون أن الكلاب تبكي فرحًا بعودة أصحابها إلى منازلهم، بعد ساعات من العمل.
ويعتقد العلماء أن رد الفعل هذا، ناتجٌ عن إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون العناق، الذي يثير مشاعر الحب والعاطفة.
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وقال تاكيفومي كيكوسوي، أحد مؤلفي الدراسة: "لم نسمع قط عن اكتشاف أن الحيوانات تذرف الدموع في مواقف مفرحة، مثل لم شمل أصحابها".
 
وقاس العلماء كمية الدموع في عيون الكلاب باختبار "شيرمر" المستخدم على نطاق واسع، ويتم بوضع شريط خاص تحت الجفون، ولمعرفة تفاعل الكلاب في المواقف العادية أجروا الاختبار عليها خلال بعض تلك المواقف مع مالكها.
 
ووجد الباحثون أنه عندما التأم شمل الكلاب مع أصحابها بعد خمس إلى سبع ساعات من الفراق، زاد "بشكل كبير" إنتاج الدموع في الدقائق الخمس التالية لمشاهدتها أصحابها.
 
ويقول الباحثون إن الدراسة تظهر كيف يمكن أن تكون الكلاب ماهرة عاطفيا.
ويعرف أصحاب الكلاب هذا الفرح الخالص عند العودة إلى المنزل من رحلة طويلة إذ يرحب بهم الكلب بهز ذيله والقفز بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولعق الوجه.
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