بعدما وعدها بتحقيق كل أمنياتها... أب يلبي طلبًا غريبًا لابنته الوحيدة



أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن الأب ديفيد إيتوك 45 عاما، من مدينة ويجان، بمقاطعة مانشستر البريطانية، ظهر بفستان خاص بزي أميرات ديزي، وتجول به مع طفلته، بناء على طلبها، داعيا الجيران لمشاهدته.

Advertisement وأوضح الأب أنه طلب من الجيران أن يجهزوا كاميراتهم لتصويره وهو يرتدي الفستان؛ لأنه كان يعرف أنهم لن يصدقوا ما سيشاهدونه، لافتا إلى أن رأيهم لا يهمه. خرج أب بريطاني إلى الشارع وهو يرتدي فستانا، وذلك تلبية لرغبة ابنته التي وعدها بتلبية كافة طلباتها.أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن الأب ديفيد إيتوك 45 عاما، من مدينة ويجان، بمقاطعة مانشستر البريطانية، ظهر بفستان خاص بزي أميرات ديزي، وتجول به مع طفلته، بناء على طلبها، داعيا الجيران لمشاهدته.وأوضح الأب أنه طلب من الجيران أن يجهزوا كاميراتهم لتصويره وهو يرتدي الفستان؛ لأنه كان يعرف أنهم لن يصدقوا ما سيشاهدونه، لافتا إلى أن رأيهم لا يهمه.

وأكد ديفيد أهمية أن يكون أفضل أب على الإطلاق، مضيفا: "كنت وزوجتي نعتقد أننا لن ننجب مطلقًا، وكنا نفكر في التبني، حيث ضاعف هذا الشعور، من عاطفتنا تجاه طفلتنا أندي 1000 مرة، مع قدومها".