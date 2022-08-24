امرأة تستعيد خاتم زواجها بعدما فقدته في المحيط!

عاد خاتم زواج ماسي لامرأة من ولاية ماساتشوستس إلى إصبعها بعد أن عثر عليه رجل استجاب لندائها على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنه في قاع المحيط.



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قالت تيل، (29 عاما) من غروفلاند، إنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم في الماء بعد ساعات من البحث.



كتبت تيل منشورا عن محنتها على فيسبوك وطلبت المساعدة من أي شخص قد يتردد على الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن المعادن. تمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي. قالت فرانشيسكا تيل لصحيفة (بوسطن غلوب) إنها كانت تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر في نورث بيتش بولاية نيو هامبشاير، عندما انزلق الخاتم من إصبعها.قالت تيل، (29 عاما) من غروفلاند، إنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم في الماء بعد ساعات من البحث.كتبت تيل منشورا عن محنتها على فيسبوك وطلبت المساعدة من أي شخص قد يتردد على الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن المعادن. تمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي.