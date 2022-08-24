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منوعات
امرأة تستعيد خاتم زواجها بعدما فقدته في المحيط!
Lebanon 24
24-08-2022
|
11:53
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عاد خاتم زواج ماسي لامرأة من ولاية ماساتشوستس إلى إصبعها بعد أن عثر عليه رجل استجاب لندائها على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنه في قاع المحيط.
قالت فرانشيسكا تيل لصحيفة (بوسطن غلوب) إنها كانت تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر في نورث بيتش بولاية نيو هامبشاير، عندما انزلق الخاتم من إصبعها.
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قالت تيل، (29 عاما) من غروفلاند، إنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم في الماء بعد ساعات من البحث.
كتبت تيل منشورا عن محنتها على فيسبوك وطلبت المساعدة من أي شخص قد يتردد على الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن المعادن. تمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي.
ارتدى آسي، (60 عاما ) من مارشفيلد، بذلة غطس ومصباحا أماميا وذهب إلى المحيط بحثا عن الخاتم باستخدام جهاز الكشف عن المعادن. في اليومين الأولين للبحث، لم يحالفه الحظ.
وقال آسي للصحيفة: "أنا لا أتحمل الفشل. أردت أن أعود وأعطيها فرصة أخيرة."
في اليوم الثالث وجد الخاتم مدفونا تحت القاع الرملي للمحيط، على حد قوله. أرسل آسي صورة إلى تيل، وكتب لها في رسالة: "من فضلك أخبريني أن هذا هو الخاتم حتى أتمكن أخيرا من مغادرة هذا الشاطئ."
أعاد آسي الخاتم إلى منزل تيل، وجثا زوجها على إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه في إصبعها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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