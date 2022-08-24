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صورة لا تصدق لأفعى التهمتها أفعى أخرى

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:57
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نشرت حديقة حيوانات في ولاية فلوريدا صورة "مذهلة" لأفعى مزودة بجهاز تعقب بعد التهامها من قبل أفعى أخرى أكبر حجما، وهي من الأنواع الأصلية التي تعيش في المنطقة، وفق موقع محطة فوكس نيوز.

وأشارت حديقة حيوانات ميامي في منشور على فيسبوك إلى أن مستشفى الحيوانات التقط صورة بالأشعة السينية لأفعى البايثون بعد أن التهمتها أفعى أكبر حجما تعرف باسم ثعبان البحر (أفعى فم القطن)، وهي نوع خطير من الأفاعي وموطنها جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تقعع فلوريدا.
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وتظهر الصورة العمود الفقري المنحنى وجهاز التعقب داخل الثعبان الذي كان جراحون قد زرعوه بداخله.

ويبلغ طول أفعى ثعبان البحر 109 سنتيمترات، فيما كان طول الأفعى الأخرى 99 سنتيمترا.
المصدر: الحرة
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