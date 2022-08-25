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هذه الأبراج متوقع لها تحقيق النجاح خلال الأسبوع الأخير من آب.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:00
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تعيش بعض الأبراج حياة ناجحة أكثر من غيرها في مجالات تخصصها، وهذا سيظهر بشكل قوي على مجموعة منها خلال آخر أسبوع من آب وهي:


برج الجدي
أصحاب برج الجدي يولدون قادة، حيث يتسمون بالثقة التي لا تشوبها شائبة ويخططون وينفذون ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم، كما أنهم يستخدمون كل شيء ليحققون طموحهم من خلال فهمهم الصحيح لجميع الإجراءات والحيل، ومتوقع لمواليد برج الجدي أن يحققوا الكثير من النجاح، لأنهم لا يفشون أسرارهم المرتبطة بالعمل والخطط المستقبلية.
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برج العقرب
أصحاب هذا البرج معروفون بحماسهم وتمتعهم بمستويات عالية من الطاقة، تؤهلهم للتنافس والفوز، كما أنهم يسعون للوصول إلى أعلى المراتب في عملهم، كما يحبون العمل على استثمارات طويلة الأجل وتحقيق النجاح المالي، كما أكدت بأنهم من أكثر الأبراج حظاً خلال هذه الفترة.


برج السرطان
سينجح أصحاب برج السرطان في مجالاتهم، لتمتعهم بالولاء ومهارات اتصال جيدة ومقنعة، لذلك فهم من الموظفين المفضلين لدى رؤسائهم، كما يستطيعون تحقيق التوازن بين طبيعتهم الشديدة الحساسية وتقلبهم المزاجي، وقد يكون هذا هو السبب في استمرار نجاحهم في الحياة.

برج الثور
وبالنسبة إلى برج الثور، يختلف تصورهم للنجاح عن باقي الأبراج، فهم لا يؤمنون بالنجاح السهل ويثقون فى عملهم ويحتفلون حتى عند تحقيقهم القليل من النجاح الذي يأتي في طريقهم، ويتسمون بالعاطفة التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
 
(اليوم السابع)
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