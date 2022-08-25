يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو ليخت فاخر، وهو ينقلب وتبتلعه المياه، ثم تمضي به إلى مثواه الأخير في أعماق البحر الأبيض المتوسط، بعدما واجه صعوبات على بعد 15 كيلومترا قبالة مدينة Catanzaro عاصمة إقليم "كالابريا" في الجنوب الإيطالي.

وكانت دوريتان من خفر السواحل توجهتا مع قاطرة لسجر السفن، إلى يخت My Saga البالغ طوله 40 مترا، بعد تلقي نداء استغاثة، وأنقذت 9 أشخاص كانوا على متنه، هم 4 ركاب و5 من أفراد الطاقم، ممن كانوا متوجهين من شبه جزيرة Gallipoli بالقسم الأوروبي التركي إلى مدينة Milazzo في جزيرة صقلية بإيطاليا، إلا أن الرياح هبت بعكس ما كان يشتهيه اليخت ومن فيه.

وأثناء عملية الإنقاذ تسربت المياه بغزارة إلى اليخت، فانقلب رأسيا، وصوّره رجال الإنقاذ، بعدما رأوه يختفي شيئا فشيئا على مرأى منهم، في وقت وجدوا نفسهم عاجزين عن إنقاذه.

وكانت قسوة الأحوال الجوية وأنواء البحر، إضافة إلى زيادة ميلانه على الميمنة، حاجزا أمام استعادة أول يخت قامت شركة Monaco Yachting and Technologies في 2007 ببنائه، ثم اشتراه مالك مجهول قبل عام، وفقا لما ورد بموقع SuperYacht times المتخصص باليخوت وتوابعها.

(العربية)