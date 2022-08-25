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يمزج بين الدونات والكرواسون... إليكم أحدث صيحة في عالم المخبوزات

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:00
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أصبح الكرواسون الدائري المحشو بالكريمة حديث الساعة هذا الصيف في مدينة نيويورك الأميركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.


يحمل الكرواسون الجديد اسم "ذا سوبريم" وهو يمزج بين الدونات والكرواسون.

وأدى الإقبال الشديد على هذا الكرواسون الدائري، منذ طرحه للبيع في أبريل، إلى وقوف الزبائن في صفوف طويلة أمام مقهى ومخبز "لافاييت غراند"، الذي يقدمه.
 
وأثار الكرواسون الجديد ضجة أيضا على منصات تواصل اجتماعي منها تيك توك وإنستغرام، إذ نشر عشاقه مقاطع مصورة للمخبوزات اللذيذة، وعرضوا على مشاهديهم مظهرها الشهي وكريمة الشوكولاتة المنسابة من داخلها.
 
وقال رئيس قسم الحلويات في المخبز، سكوت شوي، إنه لم يكن يعلم أن ابتكاره سينتشر على منصات التواصل الاجتماعي على هذا النحو.

وأضاف شوي "أنا لا أملك حتى حسابا على موقع تيك توك".
 
(سكاي نيوز)
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