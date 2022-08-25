Advertisement

منوعات

حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2022 | 04:42
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكن جوي تشيستنت من تحطيم الرقم القياسي في التهام الفشار والذي كان مسجلا سابقا في إحدى المنافسات التي أقيمت بلاس فيغاس الأميركية سنة 2021.

 

واستطاع تشيستنت التهام 32 عبوة فشار، يبلغ وزن الواحدة منها 600 غرام تقريبا، خلال 8 دقائق فقط.

 

وعن الخطة التي اتبعها في التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار في زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم في حلقي من المضغ لكن الماء خفف عني ذلك الوجع".

 

يُذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".

(سكاي نيوز)

 

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-08-25
06:22 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
04:00 | 2022-08-25
03:00 | 2022-08-25
02:00 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website