لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... (فيديو)



وتعد عملية استمطار السحاب، إحدى المشروعات التي أقدمت الصين على التوسع فيها، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في مصادر المياه.

Advertisement ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر. تعاني بعض مناطق الصين من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة.وتعد عملية استمطار السحاب، إحدى المشروعات التي أقدمت الصين على التوسع فيها، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في مصادر المياه.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر.

وتستخدم الصين تقنيات "قصف السحاب" للاستمطار، ويكون ذلك عن طريق قذائف تحمل مواد كيميائية يتم توجيهها نحو السحب من على سطح الأرض.

ويتم إطلاق تلك القذائف باستخدام مركبات تحمل منصات الإطلاق، وهي منصات تشبه راجمات الصواريخ، التي يتم استخدامها في الحروب لكن بتصميم بسيط.

China has launched a three-month campaign to produce artificial rainfall in drought-affected areas, amid the country’s longest-ever heatwave. pic.twitter.com/INXrU8cVRA — South China Morning Post (@SCMPNews) August 23, 2022

وقبل أيام، حذرت مجلة أميركية من أن الصين تواجه أزمة مياه يمكن أن يكون لها آثار كارثية على العالم بأسره.