Advertisement

منوعات

لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2022 | 11:42
A-
A+
Doc-P-984217-637970498965857580.jpg
Doc-P-984217-637970498965857580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاني بعض مناطق الصين من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة.
وتعد عملية استمطار السحاب، إحدى المشروعات التي أقدمت الصين على التوسع فيها، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في مصادر المياه.
Advertisement
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر.
 
وتستخدم الصين تقنيات "قصف السحاب" للاستمطار، ويكون ذلك عن طريق قذائف تحمل مواد كيميائية يتم توجيهها نحو السحب من على سطح الأرض.
ويتم إطلاق تلك القذائف باستخدام مركبات تحمل منصات الإطلاق، وهي منصات تشبه راجمات الصواريخ، التي يتم استخدامها في الحروب لكن بتصميم بسيط.
 
 
 
 
وقبل أيام، حذرت مجلة أميركية من أن الصين تواجه أزمة مياه يمكن أن يكون لها آثار كارثية على العالم بأسره.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:38 | 2022-08-25
11:32 | 2022-08-25
11:08 | 2022-08-25
11:03 | 2022-08-25
11:00 | 2022-08-25
08:00 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website