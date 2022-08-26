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منوعات
ليحصلوا على الإهتمام... مواليد هذه الأبراج يضخمون الأمور!
Lebanon 24
26-08-2022
|
00:22
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لكل شخص طريقته لجذب الانتباه، فهناك بعض الأبراج الذين يعتمدون على مرضهم ومشاكلهم البسيطة ليحظوا بأكبر قدر من الاهتمام.
إذ يحب هؤلاء الأشخاص المبالغة في تصوير مرضهم ومشاكلهم البسيطة لإثارة رد فعل من أصدقائهم، إليكم 3 أبراج تضخم مرضها لجذب انتباه أحبائهم.
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1-العذراء
يتميز مواليد برج العذراء بالاجتهاد، لكنهم يعتقدون أن جهودهم تذهب إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد من حولهم.
وهذا ما يدفعهم إلى العويل والتهويل عند اصابتهم بأدنى قدر من المرض، سواء كان ذلك نوبة من دوار الحركة أو حمى خفيفة.
إذ يتمركز هدفهم الوحيد في ضمان الاهتمام بهم وتدليلهم من قبل أحبائهم، وغالبًا ما يستخدمون المبالغة عند مناقشة محنتهم للحصول على أكبر قدر من التعاطف من أسرهم.
2- الجوزاء
غالبًا ما يُنظر إلى مواليد برج الجوزاء على أنهم يتمتعون بشخصية مرحة تحب التواجد وسط دائرة ضخمة من أصدقائها.
لكنهم مشهورون في لفت الانتباه إلى أنفسهم في العمل تحديداً.
فيبالغون في قصصهم حتى يروك مدى الأذى الذي تعرضوا له، وأنهم ليسوا سوى ضحية.
3- القوس
يعرف الأشخاص الأقرب إلى مواليد برج القوس مدى تفانيهم في حياتهم العملية وكذلك الصداقات في حياتهم، في حين أن هذا صحيح، فإن القوس يحب أن يتم تدليله والعناية به، خاصةً عندما يكون على ما يرام.
لكن طبيعتهم المتلاعبة تدفعهم إلى وضع خطة تواطؤ قيد للحصول على أكبر قدر من التعاطف والرعاية من المحيطين بهم.
(المصري اليوم)
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