تضمّ صوراً أسرية خاصّة...متهمان يقران بقضية سرقة يوميات ابنة بايدن وبيعها

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اعترف اثنان من سكان ولاية فلوريدا الأميركية بأنهما مذنبان بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة ما كشفت أوراق القضية عن أنها يوميات آشلي ابنة الرئيس الأميركي جو بايدن وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة بروجيكت فيريتاس.وأقر كلا من إيمي هاريس (40 عاما) وروبرت كورلاندر (58 عاما) بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى. ووافق المتهمان أيضا على التعاون مع الادعاء.ولم يتطرق مكتب المدعي العام في منهاتن إلى آشلي بايدن أو بروجيكت فيريتاس في الأوراق المقدمة إلى المحكمة الخميس، لكن ممثلي الادعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة في محكمة منهاتن الاتحادية بدأت في العام الماضي.وطبقا لأوراق القضية كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا حيث تركت اليوميات وأشياء أخرى خاصة بها.وبعد أن تركت آشلي المسكن دعت الصديقة هاريس إلى إقامة مؤقتة هناك بحسب الأوراق. وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة، بحسب المدعين.وتبين أوراق القضية أن إيمي وكورلاندر عرضا الأشياء للبيع خلال الاستعداد لانتخابات تشرين الثاني 2020 وذلك قبل بيعها لبروجيكت فيريتاس التي دفعت لكل منهما 20 ألف دولار.