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منوعات
إكتشاف بقايا أكبر ديناصور في أوروبا
Lebanon 24
26-08-2022
|
16:00
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تم العثور على هيكل عظمي لديناصور يبلغ طوله 82 قدما بالفناء الخلفي لمنزل في البرتغال، وسط اعتقادات علماء الحفريات بأن تكون تلك البقايا لأكبر ديناصور "سوروبود" تم العثور عليه في أوروبا.
وبدأت الحفريات عندما لاحظ مالك الأرض لأول مرة أجزاء من العظام في ممتلكاته عام 2017 أثناء قيامه بأعمال البناء.
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ويقول الباحثون في الأسابيع الأخيرة إنهم اكتشفوا فقرات وأضلاع لسوروبود من الممكن أن يبلغ ارتفاعه حوالي 39 قدما (12 مترا) وطوله حوالي 82 قدما (25 مترا).
وقالت إليزابيت مالافيا، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة لشبونة: "نادرا ما يتم العثور على أضلاع حيوانات بهذا الشكل، هذا النمط من الحفظ غير شائع نسبيا في سجل الحفريات للديناصورات".
وتتكون مجموعة "سحليات الأذرع" من أنواع كبيرة عاشت من العصر الجوراسي العلوي إلى العصر الطباشيري السفلي، منذ حوالي 160 إلى 100 مليون سنة.
(سكاي نيوز)
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