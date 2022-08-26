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برجك اليوم

Lebanon 24
26-08-2022 | 23:00
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الحمل
 
تسمع بحدوث بعض التغيّرات في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق
 
 
الثور
 
تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم
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الجوزاء
 
يُشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل
 
 
السرطان
 
يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسود المنطق في العلاقات
 
 
الاسد
 
أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة
 
العذراء
 
قد تشعر بأنك غير قادر على قيادة شؤونك أو تشعر بالعزل وتحتاج الى من يرفع معنوياتك
 
 
الميزان
 
تتسلق جبالاً من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقداً قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته
 
 
العقرب
 
لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح
 
 
القوس
 
يوم جيد وأكثر ايجابية من السابق، تحلّق فيه عالياً وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك
 

الجدي
 
تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الاثناء
 
الدلو
 
تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة
 
الحوت
يوم جيّد جدّاً فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيداً وباهراً
 

 
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