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منوعات
مَن هو "المشتري الغامض" لأغلى عقار في دبي؟
Lebanon 24
27-08-2022
|
14:00
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كشفت وكالة بلومبرغ، الجمعة، هوية "المشتري الغامض" لفيلا، على شاطئ البحر في دبي، بقيمة 80 مليون دولار، وهي أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن شخصين قالت أنهما مطلعان على الصفقة أن شركة موكيش أمباني المحدودة هي التي اشترت الفيلا.
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وتابعت الوكالة إن شراء العقار في نخلة الجميرة في وقت سابق من هذا العام كان لابن أمباني الأصغر، أنانت، وفقا لأحد الشخصين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الصفقة خاصة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن موضع القصر الواقع على الشاطئ، في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخلة، ويحتوي على 10 غرف نوم ومنتجع صحي خاص ومسابح داخلية وخارجية.
وأنانت هو أحد ثلاثة ورثة لثروة أمباني البالغة 93.3 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. ويحتل أمباني (65 عاما) الترتيب الحادي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم، وقد بدأ يسلم زمام الأمور ببطء لأطفاله بعد دفعة تنويع الاستثمار التي وسعت إمبراطوريته إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
ونقلت بلومبرغ عن أحد الأشخاص قوله إن صفقة العقارات في دبي سرية، وسيتولاها أحد الكيانات الخارجية التابعة لشركة ريلاينس، مضيفا أن عائلة أمباني ستنفق ملايين الدولارات لإعادة تصميمها وضمان أمنها.
المصدر:
الحرة
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