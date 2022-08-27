برج الحمل



أصعب شيء بالنسبة لك اليوم هو التعامل مع من حولك. ربما تكتشف قريبا أن من حولك يتصفون بالعناد. لا تعتبر ابتعادك عن الناس خسارة كبيرة أو فشلا بل هي مرحلة مؤقتة. إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع البعض، اتصل بصديقك أو بالحبيب.

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برج الثور



تحتار اليوم بين خيارين إما أن تستمر في علاقتك مع الحبيب أو تنهيها في الحال. الذكريات الماضية تؤلمك الآن على الرغم من مرور أعوام عديدة عليها. تتجدد الشكوك والمخاوف بسبب هذه الذكريات. حاول أن تتجنب التفكير فيها.

برج الجوزاء



لا تترك الملل يسيطر عليك، فهذا من شأنه أن يؤثر في عطائك ويعيق تقدمك في المرحلة المقبلة. عليك أن تمنح الشريك وقتاً أطول، فذلك يساعد على تطوير العلاقة بينكما ويضعها في إطارها الصحيح. احرص على صحتك ما دمت لا تقوم بأي نشاط يعود عليك بالفائدة.

برج السرطان



تحب الطبيعة جدا وتعشق الزهور والمناظر الخضراء، ولكن قد يفضل البعض الاهتمام بالدراسة والاستفادة من بعض الخبراء في مختلف المجالات. على الجانب الآخر، تحاول أن تطبق الأفكار التي حصلتها خلال الفترة الماضية. هذا الأمر سيكون شيقا وممتعا جدا.

برج الاسد



اجتماعك وبعض الأشخاص اليوم قد يكون سببا في فشل مشاريعك المستقبلية. هل ستقوم بالابتعاد عن هؤلاء أم ستنتظر حتى تشعر بالندم والحسرة؟ أم هل ستختار أن تحقق أحد أهدافك ومشاريعك على الرغم من أنهم ينصحونك بالعكس؟ يجب أن تكون يقظا اليوم بقدر الإمكان.

برج العذراء



لا تندهش من الأشخاص الذين تلتقي بهم اليوم، فقد تلاحظ أنهم يتصرفون بأنانية وحب للذات. من المتوقع أن يكون ذلك سوء فهم لهؤلاء وبسبب عدم مشاركتك للآخرين في نشاطاتهم. تعامل مع من حولك بحكمة وحاول أن تتعلم منهم شيئا جديدا.

برج الميزان



تفكر دائما في الاستقلال سواء على المستوى المادي والعملي. تقضي وقتا طويلا في التفكير في وضعك المادي وكيف يمكنك تحسينه؟ هل أنت حريص عند إنفاق المال؟ هل تستطيع ضبط نفسك ووضع ميزانية معينة خلال الشهر؟ هذه الأسئلة مهمة جدا ويجب أن تجد إجابات لها.

برج العقرب



يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات، قد تجد نفسك في ورطة أو موقف محرج، بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك. نبش الدفاتر القديمة يعيد الألم والجراح، حاول أن تبقى بعيداً عنها فهي لن تنفعك بشيء. بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها لتتخلص من السمنة المفرطة.

برج القوس



النجاح سيكون حليفك وسيغير سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة. العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، لذا تلجأ إلى قرارات عشوائية. تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل، وتعيش أجمل يوم في حياتك.

برج الجدي



يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الزملاء، وقد تختلط عليك الأمور فتفقد قدرتك على التركيز لترتكب خطأ واضحاً يجرّ عليك سلسلة من المواقف المربكة. لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح عليك أبواباً عديدة لن تتمكن من إقفالها بسهولة. حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال فترة من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكبر.

برج الدلو



النجوم تشير إلى أن الأمور العاطفية تسير لصالحك. حاول أن تعبر للحبيب عن شعورك وحبك له. على الرغم من ذلك، لا تكن مبالغا حتى لا يكون أنانيا في التعامل معك ويتجاهل رغباتك واحتياجاتك.

برج الحوت



عليك أن تكون حذرا خلال هذه الفترة وأن تعرف كيف تحافظ على سمعتك المهنية. لا تيأس بل ابذل المزيد من الجهد لإنجاح العلاقة بينك وبين الحبيب. اختلط أكثر بزملاء العمل فهذا سيكون مفيدا لك ولأدائك في المستقبل. أنت غارق في الحب ولا تستطيع أن تقاوم الحبيب ولكنك لا تبوح بذلك.