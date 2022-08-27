لحظات تحبس الأنفاس في الجو.. ما حدث للطيار ارعب الجميع!

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عاش ركاب طائرة كانت متجهة من بريطانيا صوب تركيا، الثلاثاء الماضي، لحظات من الرعب، بعدما ورد أن طيارهم "أغمي عليه".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة كانت تقوم برحلة من مطار برمنغهام إلى أنطاليا في تركيا يوم 23 آب، لكنها اضطرت إلى إجراء توقف اضطراري في اليونان.وأشارت شركة الطيران "جيت 2" البريطانية إلى أنها اضطرت إلى الهبوط في اليونان بسبب "حالة طبية طارئة".وشعر الركاب بالهلع حين حدث "اضطراب" في مقدمة الطائرة، لكنهم لم يعرفوا سببه. وبعد لحظات جرى إخبارهم أنه سيتم الهبوط في اليونان كـ"إجراء احترازي".