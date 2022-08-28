3 أبراج لا تعتزل ما يؤذيها ..هل انت من بينها؟

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3 أبراج لاتعتزل ما يؤذيها عندما يكتشف أي شخص أنه في علاقة سامة سواء كانت علاقة عاطفية أو صداقة، فأول قرار يتخذه هو إغلاق هذه الصفحة والابتعاد عن هذا الشخص وتجاهله تمامًا، لكن البعض يظل متمسكًا بهذه العلاقة، مرتديًا نظارة سوداء تخفى عيوب الشخص الذى أمامه، لرغبته في استمرار هذه العلاقة وهؤلاء لا يستطيعون الانعزال عما يؤذيهم بل يتمسكون به، ووفقاً لما ذكره موقع "Bustle" فإن هناك 3 أبراج تنطبق عليهم هذه المواصفات:3 أبراج لاتعتزل ما يؤذيها

برج الثور

يتسم برج الثور بالولاءً لمن حوله، ولذلك فهو يعتبر حبيب مميز وشريك حياة مثالى، ولكن قد يدفعه ولاءه إلى الاستمرار في علاقة عاطفية سامة لرغبته أيضاً في الاستقرار والأمان حتى وإن كان زائفاً، مما يتسبب له في التعرض لأذى نفسى مع مرور الوقت.

برج الميزان

يميل برج الميزان إلى تحقيق التوازن والاستقرار في حياته طوال الوقت، لذلك لا يفكر في الانفصال عن الحبيب السام، ويفضل تحمله بعيوبه وسلبياته حتى تتوازن حياته على أن يتركه ويشعر بالوحدة أو بحدوث خللاً ما، لذلك يحاول الميزان طوال الوقت أن يساعد شريك حياته على التغيير للأفضل حتى يستطيع أن يعيش معه وتستقر حياته.

برج الحوت

يتسم برج الحوت بالرومانسية والإخلاص و هذه الصفات تدفعه للاستمرار في علاقة عاطفية سامة وتحمل أذاها النفسى، بجانب أن عيشه الدائم في عالم من الخيال وأحلام اليقظة يساعده في الهروب من واقعه ويجعله يتخيل أن حياته وردية مع الحبيب وهذا عكس مايحدث فى الواقع الذى يرفض الحوت تقبله.

(اليوم السابع)