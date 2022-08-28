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لحوم حمير في الأسواق... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-08-2022 | 10:00
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أوقفت كتيبة الدرك الوطني (السلطات الأمنية) في سبدو شمال غرب الجزائر، عصابة إجرامية كانت توزع لحوم الحمير والبغال على بعض المحلات التجارية على أنها لحوم أبقار.

وجاءت تحقيقات القوات الأمنية في الجزائر في أعقاب تداول معلومات عن مشاركة عدد من الأشخاص بنشاط غير قانوني انطلاقا من أحد المذابح السرية الكائنة في "فيلاج ديغول"، "حيث المكان يعج بالروائح النتنة، وفور الحصول على إذن قضائي يقضي بتفتيش عين المكان، داهم محققو "الدرك" بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة المذبح المشتكى منه، وفيه تم العثور على بقايا حمير وبغال مذبوحة، إلى جانب رؤوسها، دلالة على ممارسة نشاط ذبح غير شرعي لحيوانات غير صالحة للاستهلاك من طرف البشر".
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وفي نفس المكان، تم "حجز كم هائل من المعدات التي كانت تستخدم في نحر الحمير وتقطيع لحومها ورحيها لتضليل الزبائن على كونها تخص الأبقار".

وإثر التحقيقات تم توقيف 7 أشخاص، بينما لا يزال 4 في حالة فرار.

وتم عرض المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة "سبدو" بجرم المتاجرة في لحوم الحمير والبغال وتوجيهها إلى الاستهلاك البشري بطرق غير قانونية."نوفوستي" 

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