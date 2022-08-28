29
o
بيروت
30
o
طرابلس
18
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بلبة وحريق... اليكم ما حصل داخل احدى الطائرات (فيديو)
Lebanon 24
28-08-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجبر حريق في المحرك، رحلة طيران Viva Aerobus متجهة إلى لوس أنجلوس من غوادالاخارا بالمكسيك، على العودة والهبوط اضطراريا.
وبحسبما ورد، سمع الركاب دويا بعد دقائق قليلة من إقلاعها في حوالي الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء، ثم شاهدوا الشرر والنيران تتدفق من المحرك الأيمن على متن طائرة إيرباص A320. ونبه المسافرون الطاقم إلى الحريق، وسرعان ما استدار الطيارون وهبطوا بسلام في غوادالاخارا.
Advertisement
وتُظهر لقطات فيديو للحادث شرارات ساطعة تنطلق من المحرك في سماء الليل بينما تحلق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق منطقة مكتظة بالسكان على ما يبدو. ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو 186 راكبا. وبحسبما ورد، تسبب حريق المحرك في حالة من الذعر على متن الطائرة، حيث بكى الركاب وصرخوا وصلّوا.
وكانت Viva Aerobus، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تصف نفسها بأنها "أكثر خطوط الطيران صديقة للبيئة في المكسيك"، تستخدم طائرة إيرباص A320 لرحلة يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات موقع Flightware. وهبطت الطائرة مرة أخرى في مطار ميغيل هيدالغو واي كوستيلا الدولي في غوادالاخارا بعد حوالي ساعة من إقلاعها. وتستغرق الرحلة الكاملة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي عادة حوالي ساعتين و40 دقيقة.
وعرضت شركة الطيران رحلة إضافية إلى لوس أنجلوس صباح الأربعاء، ربما لاستيعاب الركاب الذين لم يصلوا إلى وجهتهم المقررة."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
00:35 | 2022-08-28
28/08/2022 12:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
11:00 | 2022-08-28
28/08/2022 11:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
08:55 | 2022-08-28
28/08/2022 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
Lebanon 24
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
12:08 | 2022-08-28
28/08/2022 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرشح باسيل "هذه الشخصية"؟
Lebanon 24
هل يرشح باسيل "هذه الشخصية"؟
01:45 | 2022-08-28
28/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-08-28
لمحبي السفر... ما هي أفضل الاطعمة التي يمكن تناولها على الطائرة؟
10:00 | 2022-08-28
لحوم حمير في الأسواق... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-08-28
فضول عامل يشعل حريقا هائلا في مخزن..وهكذا حاول انقاذ الموقف! (فيديو)
07:00 | 2022-08-28
الوقت... لماذا يمرّ سريعا عندما نكون سعداء؟
05:00 | 2022-08-28
3 أبراج لا تعتزل ما يؤذيها ..هل انت من بينها؟
02:00 | 2022-08-28
لحظات تحبس الأنفاس في الجو.. ما حدث للطيار ارعب الجميع!
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
28/08/2022 21:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
28/08/2022 21:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
28/08/2022 21:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact