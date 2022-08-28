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بلبة وحريق... اليكم ما حصل داخل احدى الطائرات (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2022 | 12:00
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أجبر حريق في المحرك، رحلة طيران Viva Aerobus متجهة إلى لوس أنجلوس من غوادالاخارا بالمكسيك، على العودة والهبوط اضطراريا.

وبحسبما ورد، سمع الركاب دويا بعد دقائق قليلة من إقلاعها في حوالي الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء، ثم شاهدوا الشرر والنيران تتدفق من المحرك الأيمن على متن طائرة إيرباص A320. ونبه المسافرون الطاقم إلى الحريق، وسرعان ما استدار الطيارون وهبطوا بسلام في غوادالاخارا.
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وتُظهر لقطات فيديو للحادث شرارات ساطعة تنطلق من المحرك في سماء الليل بينما تحلق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق منطقة مكتظة بالسكان على ما يبدو. ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو 186 راكبا. وبحسبما ورد، تسبب حريق المحرك في حالة من الذعر على متن الطائرة، حيث بكى الركاب وصرخوا وصلّوا.
 



وكانت Viva Aerobus، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تصف نفسها بأنها "أكثر خطوط الطيران صديقة للبيئة في المكسيك"، تستخدم طائرة إيرباص A320 لرحلة يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات موقع Flightware. وهبطت الطائرة مرة أخرى في مطار ميغيل هيدالغو واي كوستيلا الدولي في غوادالاخارا بعد حوالي ساعة من إقلاعها. وتستغرق الرحلة الكاملة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي عادة حوالي ساعتين و40 دقيقة.

وعرضت شركة الطيران رحلة إضافية إلى لوس أنجلوس صباح الأربعاء، ربما لاستيعاب الركاب الذين لم يصلوا إلى وجهتهم المقررة."RT"

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