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برجك اليوم

Lebanon 24
28-08-2022 | 23:00
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الحمل
توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة
الثور
تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
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الجوزاء
حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة
السرطان
من الحكمة أن تكسب الوقت، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات
الأسد
حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة
العذراء
يحذرك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية
الميزان
يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم
العقرب
يجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية
القوس
خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات
الجدي
يوم مناسب جداً لك، يعني منصباً أو لقاء مثمراً أو عقداً أو اتفاقاً مع الخاريج، ، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية
الدلو
تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة
الحوت
يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم
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