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حادثة مأساوية تهز المانيا...تمثال وزنه 200 كلغ يقتل طفلة!

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:00
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قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إن فتاة من إيطاليا كانت في إجازة مع والديها توفيت بعد سقوط تمثال حجري عليها في فندق بمدينة ميونيخ.


وذكرت الشرطة أن الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات صدمها التمثال، الذي يبلغ وزنه 200 كيلوغرام (440 رطلا)، في فناء الفندق مساء الجمعة.
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وتمكن الناس في مكان الحادث من تحرير الطفلة والاتصال بخدمات الطوارئ، لكنها توفيت لاحقًا في أحد مستشفيات ميونيخ.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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