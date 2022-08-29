"لم يقدم نفس الطبق مرتين يوماً"... وفاة أشهر طهاة البيت الأبيض

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توفي طاهي المعجنات الشهير في البيت الأبيض رولاند ميسنير، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، والذي قدم الوجبات لخمس من رؤساء الولايات المتحدة.وميسنير، فرنسي الأصل، تم تعيينه في البيت الأبيض للمرة الأولى خلال حقبة رئاسة جيمي كارتر عام 1979، وتقاعد عام 2004، خلال رئاسة جورج بوش الابن.ونعت رابطة تاريخ البيت الأبيض على موقعها على الإنترنت ميسنير، مشيرة إلى أنه توفي بعد مرض لم يستغرق وقتاً طويلاً ليفتك يه.اللافت أنه خلال 27 عاماً خدمها في البيت الأبيض، لم يقم ميسنير بتقديم نفس الطبق مرتين أبداً.وبنى ميسنير سمعته كطاه محترف، منذ بداية عمله في مطعم في قريته، في فرنسا، حتى وصل للعمل كرئيس للطهاة في أكبر المطاعم والفنادق في باريس، وهامبورغ، ولندن، وجزر برمودا، قبل أن ينضم للبيت الأبيض.وقيل إن البيت الأبيض ضمه، بعدما أبهر السيدة الأولى السابقة، روزالين كارتر، وخاصة بالأطباق المعتمدة على الفواكه.وكتبت هيلاري كلينتون، السيدة الأولى السابقة، على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "لدى ذكريات رائعة مع طعام ميسنير، فقد كان يحب أن يضع البسمة على وجوه الناس، بإبداعاته الرائعة، ومنها، منزل الكريسماس، المصنوع من البسكويت، سوف نشعر بفقدانه".من جانبها قالت مؤسسة رونالد ريغان، الخيرية، "شغف ميسنير، والتزامه، وحبه لعمله، سيظل خالداً في الذكرة دوما".وقال ميسنير، إنه كان يهدف لتوفير مساحة للهروب من الواقع، لهؤلاء الذين يعيشون في البيت الأبيض.وقال في مقابلة سابقة مع الصحف الكندية "لو كان بإمكاني تحمل كل الضغوط عنهم لخمس دقائق فقط، سأكون قد أنجزت عملي".وأضاف "كان هذا هو عملي، في البيت الأبيض، أن أضع البسمة على وجوه كل أفراد العائلة الرئاسية".