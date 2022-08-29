"الغزالة مش رايقة"... هكذا اقتحمت احد المتاجر (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غزالا يتجول في إحدى المتاجر الواقعة بولاية ميشيغان الأميركية.وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء فقد صوّر المقطع بمتجر "دولار جينيرال" في ميشيغان.ونقلت الوكالة عن إحدى المتسوقات التي صوّرت الفيديو قولها، إن الغزال كان يصدر ضجيجا وهو يتحرك في المتجر.