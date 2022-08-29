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"الغزالة مش رايقة"... هكذا اقتحمت احد المتاجر (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2022 | 10:00
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غزالا يتجول في إحدى المتاجر الواقعة بولاية ميشيغان الأميركية.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء فقد صوّر المقطع بمتجر "دولار جينيرال" في ميشيغان.
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ونقلت الوكالة عن إحدى المتسوقات التي صوّرت الفيديو قولها، إن الغزال كان يصدر ضجيجا وهو يتحرك في المتجر.
 



وقالت كوني ماكجينيس: "لقد تفاجأت عندما شاهدت الغزال أمامي. بدا مرتبكا ولا يعرف كيف يخرج من المتجر".

واختتمت ماكجينيس حديثها قائلة: "لم يظهر الغزال أي رد فعل عنيف، ولكنه تجاوب مع الأشخاص الذين رافقوه لخارج المتجر". "سكاي نيوز عربية) 
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