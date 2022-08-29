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لا يصدق.. شاهد كيف سرق رضيعا من حضن أمه بكل هدوء

Lebanon 24
29-08-2022 | 16:00
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التقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة ماثورا شمال شرق الهند حادثة مرعبة.
 
إذ أظهر الفيديو لصاً يقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف، ليحمله بكل هدوء ويركب القطار هارباً.
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وبعد اكتشاف الأمر، شكّلت الشرطة فرق بحث بمساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة.

وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.
 
 
(العربية) 
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