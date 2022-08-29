لا يصدق.. شاهد كيف سرق رضيعا من حضن أمه بكل هدوء

أكثر مقطع صدم الشعب الهندي التقط من كاميرا مراقبة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد عندما اقترب شخص من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف فحمله بهدوء ثم ركب القطار وهرب.
الشرطة شكلت فرق بحث وشارك المواطنون الغاضبون معهم، ولازالت عملية البحث جارية.pic.twitter.com/xB0caP8Rb9
— إياد الحمود (@Eyaaaad) August 28, 2022
أكثر مقطع صدم الشعب الهندي التقط من كاميرا مراقبة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد عندما اقترب شخص من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف فحمله بهدوء ثم ركب القطار وهرب.
الشرطة شكلت فرق بحث وشارك المواطنون الغاضبون معهم، ولازالت عملية البحث جارية.pic.twitter.com/xB0caP8Rb9