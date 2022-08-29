برج الحمل



خذ حذرك، لأنك ربما تتعرض لموقف صعب جدا مع الحبيب هذا اليوم. هناك شخص ما يشجعك على تعزيز ثقتك في نفسك والتعامل بجدية مع الحبيب وشخص آخر يدفعك للاقتراب منه. فكر قبل اتخاذ أي خطوة حتى تتجنب المواجهة.

Advertisement

برج الثور



هناك ما يعوقك عن التقدم تجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تحقيق أحلامك، حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.

برج الجوزاء



سيتحسن مزاجك اليوم فالمشاريع المهنية الخاصة بك ستؤتي ثمارها قريبا. تشعر بالاطمئنان والراحة ولذلك ستبادر بوضع بعض الخطط الجديدة بكل شجاعة. إذا واصلت عملك بكل شجاعة خلال الأيام المقبلة، ستنجح في تحقيق أهدافك.

برج السرطان



تسعد اليوم بجلوسك وحديثك مع من تحب، ولا شك في ذلك، ولكن من الضروري جدا مشاركة الآخرين في بعض الأنشطة. من المفضل جدا اليوم أن تساعد أحد الأصدقاء أو الزملاء في بعض المشروعات. العمل مع فريق أو مجموعة أو في جمعية خيرية يعزز ثقتك في نفسك.

برج الاسد



فرص غير متوقعة وغير عادية لتطوير حياتك المهنية. ربما يخبرك أحد الزملاء ببعض التفاصيل والمعلومات القيمة التي تجعلك تفكر من جديد في تطوير مهاراتك وتحسين أدائك. يتصل بك العديد من الأشخاص ومنهم من يبلغك بالأخبار السارة. هذه الأخبار ستجعل يومك سعيدا وستغير مزاجك إلى الأفضل.

برج العذراء



ربما تقرراليوم استضافة بعض الأشخاص أو ربما تقيم حفلا في منزلك وتدعو مجموعة من الأصدقاء لحضور هذا الحفل. توقع أن يلبي الجميع دعوتك ولذلك استعد لاستقبالهم. ستكون مناسبة سعيدة جدا وربما تتعلم أمورا جديدة من هؤلاء الضيوف.

برج الميزان



إذا شعرت اليوم أنك غير راض عن نفسك وعما أحرزته خلال الأيام الماضية، فحاول أن تستغل هذا اليوم لتصحيح مسارك وللتركيز على أهدافك. هل تشعر بأنك حياتك العاطفية غير ناجحة؟ عليك أن تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

برج العقرب



هل قمت بترتيب منزلك خلال الأيام الماضية؟ إذا كنت قد رتبته بالفعل، فيجب عليك اليوم أن تبدأ بالتشاور مع أفراد الأسرة في بعض الأمور والقضايا المهمة. قمت بحل العديد من المشاكل في حياتك أمس، وتشعر اليوم أنك تدخل مرحلة جديدة فهل أنت مستعد؟

برج القوس



تركز على قضية واحدة فقط اليوم. ترفض أن تستريح حتى تصل إلى ما تريد. ربما تحاول الوصول إلى مكان ما أو إلى شخص ما ليساعدك. حتى تحقق هدفك لابد من بذل المزيد من الجهد فالكفاح هو سر النجاح.

برج الجدي



كن يقظا فالأمور متوترة اليوم. وكن ثابتا وقويا عند التحدث مع الآخرين. كن حذرا ولا داع للعنف. لا تستسلم لرغباتك وتتشاجر مع الآخرين. كن قويا حتى لا يستهان بك ولا تسمح لأحد أن يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.

برج الدلو



يزورك اليوم شخص مهم جدا ويطلب مساعدتك في أمر ما. تمر بأوقات صعبة هذا اليوم بسبب مشاكل عائلية. يجب ان تفصل بين مشاكلك وعملك حتى لا تؤثر على مكانتك في المستقبل. انت متفائل جدا ولا تخاف من الأعمال الشاقة. اهتم بعملك واسعد نفسك ومن حولك.

برج الحوت



أقبل على الحياة ولا تكن سلبيا حتى إن شعرت في البداية بالملل واليأس. ربما تراقب بنفسك عقارب الساعة اليوم من شدة الملل. تشعر أن الوقت يمر ولكن في الحقيقة ربما يمر ببطء شديد. حاول أن تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح على ما يرام.