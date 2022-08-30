الأغلى تاريخيا.. بيع تذكار رياضي بسعر خيالي!

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تم بيع بطاقة بيسبول ميكي مانتل والتي تعود لعام 1952 مقابل 12.6 مليون دولار في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، بحسب بيان صحافي من Heritage Auctions، وقالت دار المزادات إن عملية البيع تجعل البطاقة من أغلى بطاقات الألعاب الرياضية التي يمكن جمعها في العالم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".وضاعف السعر الرقم القياسي السابق لأغلى بطاقة بيسبول سابقاً، عندما بيعت بطاقة هونوس واغنر، مقابل 6.6 مليون دولار العام الماضي. كما حطمت الرقم القياسي لأي قطعة تذكارية رياضية، متجاوزة بيع قميص دييجو مارادونا الشهير بـ 9.3 مليون دولار.وتعتبر بطاقة Mickey Mantle ذات قيمة خاصة لأنها محفوظة جيداً. كما حصلت البطاقة على تقييم "Mint + 9.5" من قبل شركة التصنيف الرياضي Sportscard Guaranty Corporation، وفقاً لدار المزادات Heritage.وأمضى مانتل 17 عاماً في اللعب مع فريق نيويورك يانكيز، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير البيسبول في عام 1974. البطاقة المحطمة للأرقام القياسية مأخوذة من موسم المبتدئين وقد تم إنتاجها بواسطة شركة Topps العملاقة للبطاقات التجارية.بالنسبة لدار المزاد، يمثل البيع جاذبية متزايدة للمقتنيات الرياضية.وقال مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، كريس آيفي، في البيان: "كانت نتيجة المزاد المكون من 8 أرقام في سوق الرياضة مجرد خيال قبل عقد من الزمن فقط"."كنا نعلم دائماً أن هذه البطاقة ستحطم السجلات والتوقعات. لكن هذا لا يجعل من التشويق أن تكون جزءاً من مزاد يكسر خلاله عنصر واحد عتبة الثمانية أرقام لأول مرة. إنه إنجاز لفريق خبراء الرياضة في Heritage Auctions. وبالطبع، لم نكن لنفعل ذلك بدون صاحب البطاقة، أنتوني جيوردانو، الذي وضع ثقته في Heritage لتقديم هذه البطاقة إلى السوق".اشترى أنتوني جيوردانو بطاقة مانتل مقابل سعر قياسي في عام 1991: بلغ 50 ألف دولار.