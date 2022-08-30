Advertisement

منوعات

الأغلى تاريخيا.. بيع تذكار رياضي بسعر خيالي!

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-985559-637974465973903939.jpg
Doc-P-985559-637974465973903939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم بيع بطاقة بيسبول ميكي مانتل والتي تعود لعام 1952 مقابل 12.6 مليون دولار في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، بحسب بيان صحافي من Heritage Auctions، وقالت دار المزادات إن عملية البيع تجعل البطاقة من أغلى بطاقات الألعاب الرياضية التي يمكن جمعها في العالم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".
Advertisement

وضاعف السعر الرقم القياسي السابق لأغلى بطاقة بيسبول سابقاً، عندما بيعت بطاقة هونوس واغنر، مقابل 6.6 مليون دولار العام الماضي. كما حطمت الرقم القياسي لأي قطعة تذكارية رياضية، متجاوزة بيع قميص دييجو مارادونا الشهير بـ 9.3 مليون دولار.

وتعتبر بطاقة Mickey Mantle ذات قيمة خاصة لأنها محفوظة جيداً. كما حصلت البطاقة على تقييم "Mint + 9.5" من قبل شركة التصنيف الرياضي Sportscard Guaranty Corporation، وفقاً لدار المزادات Heritage.

وأمضى مانتل 17 عاماً في اللعب مع فريق نيويورك يانكيز، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير البيسبول في عام 1974. البطاقة المحطمة للأرقام القياسية مأخوذة من موسم المبتدئين وقد تم إنتاجها بواسطة شركة Topps العملاقة للبطاقات التجارية.

بالنسبة لدار المزاد، يمثل البيع جاذبية متزايدة للمقتنيات الرياضية.

وقال مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، كريس آيفي، في البيان: "كانت نتيجة المزاد المكون من 8 أرقام في سوق الرياضة مجرد خيال قبل عقد من الزمن فقط".

"كنا نعلم دائماً أن هذه البطاقة ستحطم السجلات والتوقعات. لكن هذا لا يجعل من التشويق أن تكون جزءاً من مزاد يكسر خلاله عنصر واحد عتبة الثمانية أرقام لأول مرة. إنه إنجاز لفريق خبراء الرياضة في Heritage Auctions. وبالطبع، لم نكن لنفعل ذلك بدون صاحب البطاقة، أنتوني جيوردانو، الذي وضع ثقته في Heritage لتقديم هذه البطاقة إلى السوق".

اشترى أنتوني جيوردانو بطاقة مانتل مقابل سعر قياسي في عام 1991: بلغ 50 ألف دولار.
 
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-08-30
07:00 | 2022-08-30
05:00 | 2022-08-30
02:00 | 2022-08-30
23:00 | 2022-08-29
16:00 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website