29
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
آخر شخص من قبيلته... بهذه الطريقة توفي "رجل الحفرة الأصلي"
Lebanon 24
30-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط خوف الناشطين من فقدان لغة وثقافة تلك المنطقة إلى الأبد، أعلن الناس وفاة رجل مجهول الهوية من السكان الأصليين، يعتقد أنه كان آخر من في قبيلته بمنطقة الأمازون البرازيلية.
وعلى الرغم من أن المعلومات عن الرجل الغامض قليلة جداً، إلا أنه كان يعرف بـ"رجل الحفرة الأصلي"، لأنه قضى معظم فترة وجوده مختبئا بحفرة حفرها في الأرض.
Advertisement
ووصل الرجل إلى هذه الحال، بعدما تعرضت أرضه لهجوم قتل فيه أصدقاؤه وعائلته، فتحول إلى إنسان آخر، حيث قاوم كل محاولات التواصل كما نصب الفخاخ وأطلق السهام على أي ممن كان يحاول الاقتراب منه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان".
وبحسب التقرير، لا يعرف عن الرجل معلومات كثيرة، وهو ما خلق غموضاً كبيراً حول تفاصيل حياته، ولفت أنظار النشطاء ووسائل الإعلام في جميع أنحاء البرازيل وحول العالم.
وانتهت حياته بأن وضع ريشا بألوان زاهية حول جسده، في إشارة منه إلى أنه بدأ يستعد للموت عن 60 عاما تقريباً.
يذكر أن تلك الأرض لطالما تعرّضت لهجمات عديدة.
وقدرت منظمات دولية عدد السكان الأصليين والقبائل المتبقية بما يتراوح بين 235 و300.
في حين لا يُعرف شيء عن أعدادهم أو لغتهم أو ثقافتهم.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
Lebanon 24
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
00:25 | 2022-08-30
30/08/2022 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
Lebanon 24
حقائق تفضحُ ما تفعله تل أبيب بشأن لبنان.. هل اقتربت "المعركة" حقاً؟
05:00 | 2022-08-30
30/08/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.. والجمهور: "كتير عقلك كبير" شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.. والجمهور: "كتير عقلك كبير" شاهدوا الفيديو
03:07 | 2022-08-30
30/08/2022 03:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توّقع وفاته قبل شهرين.. صديق مقرّب من جورج الراسي يكشف وصيته
Lebanon 24
توّقع وفاته قبل شهرين.. صديق مقرّب من جورج الراسي يكشف وصيته
02:12 | 2022-08-30
30/08/2022 02:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرتقجي" يستقوي بزند غيرو وينهي "العهد" و"التيار"!
Lebanon 24
"الحرتقجي" يستقوي بزند غيرو وينهي "العهد" و"التيار"!
01:00 | 2022-08-30
30/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-08-30
هل أنتم على ابواب زواج؟... انتبهوا لهذه التفاصيل
12:00 | 2022-08-30
حب واعتذار... لافتة معلقة في وسط الطريق (صور)
10:00 | 2022-08-30
بلمح البصر... هكذا تم اصطياد سمكة في الصين (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
الأغلى تاريخيا.. بيع تذكار رياضي بسعر خيالي!
07:00 | 2022-08-30
في أوقات الخلاف... اليكم أفضل الطرق للتعبير عن مشاعركم!
05:00 | 2022-08-30
بعد ظهوره عارياً..الهند تستجوب نجم بوليوود بهذه التهمة!
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
31/08/2022 02:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
31/08/2022 02:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
31/08/2022 02:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact